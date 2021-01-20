حظك اليوم.. برج الاسد الأربعاء 20 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: دراسات مستقبلية تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع.

عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما.

صحيًا: ترى أن الآلام تنتقل من موضع إلى آخر في أنحاء جسمك كافة، ومع ذلك فأنت تتقاعس عن المطلوب منك رياضيًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.