حظك اليوم.. برج الثور الخميس 21 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يتحدث عن خيار يجب أن تقوم به بسرعة وعن التحضير لمستقبل واعد ما يشير إلى تغيير يفرض نفسه.

عاطفيًا: مهما سعى بعضهم للنيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن.

صحيًا: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

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