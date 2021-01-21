حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 21 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: انتقال القمر الى مواجهة برجك من الثور يتحدث عن وضع مهني يحتاج إلى الاهتمام، ما قد يرتب عليك بعض المسؤوليات ويفرض تعليقًا لعمل أو يسبب عرقلة تحتاج إلى حكمة وروية.

عاطفيًا: حاول أن يسامحك الحبيب على تصرفك الطائش، ولا سيما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحيًا: تعمّد الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهني والعائلي، وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.



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