حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 21 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة.

عاطفيًا: نسّق مع الشريك للسفر إلى إحدى الدول، وخصوصًا بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.

صحيًا: شعورك الدائم بالجوع يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ما يسبب لك على المدى المنظور سمنة مفرطة، انتبه.

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