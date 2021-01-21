حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 21 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: انتقال القمر إلى الثور يتحدث عن وضع مالي متأزم أو طارئ، أو عن نقاش مادي مهم يدور اليوم، وعن خيار حاسم لا بد من أن تقدم عليه.

عاطفيًا: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.

صحيًا: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلًا او خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية.

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