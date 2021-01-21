حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 21 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الخميس 21 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات، ومؤشرات على ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحًا معه إلى أقصى حد.

صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.

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