برج الحمل:
مهنيا: أربعة كواكب بمنزل المشروعات تدعم أعمال مواليد برج الحمل ويتقدمون بثقة ومهارة نحو أهدافهم.
الحب: كوكب فينوس في وضع معاكس يجب أن يحاولوا أن يتقبلوا الاختلاف مع الشريك ويكونوا متسامحين.
برج الثور:
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد تعترض طريق مواليد برج الثور بعض العقبات، ومن المهم عدم التسرع في خياراتهم.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحظ يمنحهم الحياة العاطفية ويعدهم بأجواء حلوة مع الشريك.
برج الجوزاء:
مهنيا: فريق من الكواكب بمنزل الحظ يمنح مواليد برج الجوزاء أفكار خلاقة تساعدهم على زيادة دخلهم، وتحسن التخطيط لمستقبلهم.
عاطفيا: يعيشون مشاعر إيجابية ويشعرون بالسعادة على كل الأصعدة.
برج السرطان:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج السرطان عزيمة جبارة ويحصلون بسهولة على مساندة البعض.
عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برجهم عليهم عدم التشدد ليحافظون على علاقتكهم بالشريك.
برج الأسد:
مهنيا: الكواكب مجتمعة بمواجهة مواليد برج الاسد وتضع العقبات بطريقهم من الأفضل أن يتأنوا ولا يتعجلون شيئًا، ويخلقون لنفسهم الفرص.
عاطفيا: لديهم مشاعر حب متزنة ويميلون للتواصل مع الشريك بهدوء وتجمعهم به لقاءات سعيدة.
برج العذراء:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج العذراء إرادة قوية إذا كانت لديهم مسائل معلقة أو ملفات صعبة فالوقت مناسب للانتهاء منها.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بالفرح وبقضاء أوقات عاطفية رائعة مع الشريك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراءة عامة للأبراج الفلكية خلال النصف الثاني من يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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