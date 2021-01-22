حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 22 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:



مهنيا: إن لم يكن هناك من يشجعك ويثني عل عملك، لا تيأس وشجع نفسك وكن فخورا بإنجازاتك.

عاطفيا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع بالعلاقة مع شريكك، هو مختلف عنك بالأفكار أو الشخصية لكن يحبك كثيرا.

صحيا: صحتك جيده ومستقرة هذه الفترة، حافظ على وزنك واحرص على أخذ قسط من الراحة.



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