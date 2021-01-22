حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 22 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الجمعة 22 يناير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

مهنيا: اختياراتك المهنية محتاجة للتفكير ولأسلوب جديد مختلف، خد وقتك ولا تتسرع بقدر الإمكان في أي قرار هذه الفترة في عملك.

عاطفيا: احذر من الخداع ولا تندفع احرص أن يكون الحب متكافئ، توازن ف مشاعرك مع الشريك.

صحيا: انتهاء فترة متعبة وعودتك إلي حياتك، استمر على تعليمات طبيبك حتى تتعافي تماما.

- ‏‎برج ‎الثور

مهنيا: إن لم يكن هناك من يشجعك ويثني عل عملك، لا تيأس وشجع نفسك وكن فخورا بإنجازاتك.

عاطفيا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع بالعلاقة مع شريكك، هو مختلف عنك بالأفكار أو الشخصية لكن يحبك كثيرا.

صحيا: صحتك جيده ومستقره هذه الفترة، حافظ على وزنك واحرص على أخذ قسط من الراحة.

‏‎- برج ‎الجوزاء

مهنيا: أنت في حاجة لأن تحيط نفسك بأشخاص يفكرون بطريقة مختلفة عنك، ولنقاش يجعلك تحفز عقلك وتطلق العنان لإبداعك.

عاطفيا: سوف يبذل الشريك مجهودا أكثر بالعلاقة ويحاول أن يجدد بينكم الحب، لكنه يعاني من مشاكل عائلية، حرر نفسك من الشكوك والمخاوف اتجاهه.

صحيا: الصداع والألم بالرأس يزعجك ويفقدك السيطرة على نفسك ويجعلك أكثر عصبية تحتاج للراحة.

‏‎- برج ‎السرطان

مهنيا: أصدقائك هم سر الإيجابية ف حياتك، هم الإجابة التي كنت تحاول تبحث عنها، فكره ممتازة لدى أحدهم تساعدك في عمل أو مشروع جديد

عاطفيا: انتبه للعلامات والإشارات، أمورك محتاجة للصبر، أنت تستحق الحب والأفضل ف كل شيء.

صحيا: تعافي من مرض مفاجئ، ولكن اهتم بصحتك جيدا في فتره النقاهة لان مناعتك ليست في أفضل حال.

‏‎- برج ‎الأسد

مهنيا: تعارض مع أحد أصدقائك بالعمل هو يشعر بالقلق وأنك سوف تأخذ منصب أو مكانه منه، لأنك مجتهد ولديك سمعه طيبه في عملك.

عاطفيا: كن حذر أكثر في علاقاتك، وأعطي الحب لمن يستحق ولا تخدعك المظاهر.

صحيا: وجع في قدمك بسبب كثرة الحركة والمجهود البدني، الذي تقوم به سواء في العمل أو في المنزل.

‏‎- برج ‎العذراء

مهنيا: هناك مكافأة في طريقها إليك، وان كنت تخطط لسفر أو لرحله توقع سيرها بشكل ممتاز.

عاطفيا: حرر نفسك من الأفكار السلبية الشريك يفكر باعتذار، ويحاول التعبير عن مشاعره رغم مشاكله وانشغاله.

صحيا: تحاول السيطرة على وضعك الصحي، ولكنك لست في أفضل حالاتك، ابتعد عن كل ما يسبب الضرر لجسدك.

‏‎- برج ‎الميزان

مهنيا: هناك أشخاص حولك يتسمون بالغموض وتشتت من تركيزك في عملك، عليك أن تتجاهلهم بغض النظر عن احتياجك لوجودهم.

عاطفيا: اعتذار وطلب فرصة جديدة من شخص بينكم تواصل روحي وتبرير عن انشغاله عنك بسبب العمل، فكر جيدا قبل أي قرار معه.

صحيا: لا تخف كل ما تشعر به سوف ينتهي قريبا، إذا كان لديك زيارة للطبيب فلا تأجلها أكثر من ذلك.

‏‎- برج ‎العقرب

مهنيا: بعض العقبات في طريقك تمنعك من الوصول لهدفك ولكن اطمئن سوف ينتهي الأمر كما تحب.

عاطفيا: انسى الماضي وتقدم للأمام، شخص يبذل مجهود لمساعدتك للخروج من طاقة الحزن المحيطة بك.

صحيا: أنت مهمل جدا في صحتك وتركت الأمور تزداد سوء، توقف عن عنادك وراجع الطبيب والتزم بإرشاداته.

‏‎- برج ‎القوس

مهنيا: أسلوبك وسحرك يؤثر على المحيطين بك، ويجعلك تحصل على ما تريد بسهولة ودون إزعاج من أي شخص.

عاطفيا: مصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر بخطوة غير متوقعة تكون مفاجأة لك.

صحيا: تتعافى من أوجاع وألم في جسمك وللكثير البدء في علاج جديد نتائجه سريعة وممتازة.

- ‏‎برج ‎الجدي

مهنيا: مصدر دخل إضافي يفتح لك، استعد للكثير من التغيرات المثيرة في مجال عملك.

عاطفيا: شكوك كثيره بداخلك، تعبت من تعلقك بشخص علاقتك معه مستنزفه لطاقتك وتشعر بالخذلان منه.

صحيا: عزلة نفسية قوية تؤثر علي صحتك، وتجعلك تمر بحالة من الاكتئاب، تخلص من هذه الطاقة السلبية سريعا.

- برج ‎الدلو

مهنيا: عقلك مستعد لاستيعاب وتعلم أمور جديدة، وهذا شيء سوف يجعلك شخص يعتمد عليه من جانب الأشخاص من حولك.

عاطفيا: أعطي فرصة أكبر لشريككك للتعبير عن نفسه، انتهاء لفترة خصام ومشاكل، لحظات جميله بينكم وترسيم للعلاقة.

صحيا: مشاكل صحية تحتاج لاستشاره الطبيب لا تهملها لكي لا تتفاقم وتصبح أكثر صعوبة في علاجها.

- ‏‎برج ‎الحوت

مهنيا: لم تعد مثل السابق أنت مستعد للاستماع للآراء المؤيدة والمعارضةـ دون أن تأخذ أي موقف هجومي أو دفاعي منها.

عاطفيا: حب قادم أعطي العلاقة وقتها، وإياك والتعلق لأنه دائما يفسد فرحتكم في أي شيء.

صحيا: جسمك بحاجة إلى الراحة بعد فتره من التعب والإرهاق بسبب التفكير ف أمر.