حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 22 يناير 2021

- برج الحمل
مهنيا: اختياراتك المهنية محتاجة للتفكير ولأسلوب جديد مختلف، خد وقتك ولا تتسرع بقدر الإمكان في أي قرار هذه الفترة في عملك.
عاطفيا: احذر من الخداع ولا تندفع احرص أن يكون الحب متكافئ، توازن ف مشاعرك مع الشريك.
صحيا: انتهاء فترة متعبة وعودتك إلي حياتك، استمر على تعليمات طبيبك حتى تتعافي تماما.
- برج الثور
مهنيا: إن لم يكن هناك من يشجعك ويثني عل عملك، لا تيأس وشجع نفسك وكن فخورا بإنجازاتك.
عاطفيا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع بالعلاقة مع شريكك، هو مختلف عنك بالأفكار أو الشخصية لكن يحبك كثيرا.
صحيا: صحتك جيده ومستقره هذه الفترة، حافظ على وزنك واحرص على أخذ قسط من الراحة.
- برج الجوزاء
مهنيا: أنت في حاجة لأن تحيط نفسك بأشخاص يفكرون بطريقة مختلفة عنك، ولنقاش يجعلك تحفز عقلك وتطلق العنان لإبداعك.
عاطفيا: سوف يبذل الشريك مجهودا أكثر بالعلاقة ويحاول أن يجدد بينكم الحب، لكنه يعاني من مشاكل عائلية، حرر نفسك من الشكوك والمخاوف اتجاهه.
صحيا: الصداع والألم بالرأس يزعجك ويفقدك السيطرة على نفسك ويجعلك أكثر عصبية تحتاج للراحة.
- برج السرطان
مهنيا: أصدقائك هم سر الإيجابية ف حياتك، هم الإجابة التي كنت تحاول تبحث عنها، فكره ممتازة لدى أحدهم تساعدك في عمل أو مشروع جديد
عاطفيا: انتبه للعلامات والإشارات، أمورك محتاجة للصبر، أنت تستحق الحب والأفضل ف كل شيء.
صحيا: تعافي من مرض مفاجئ، ولكن اهتم بصحتك جيدا في فتره النقاهة لان مناعتك ليست في أفضل حال.
- برج الأسد
مهنيا: تعارض مع أحد أصدقائك بالعمل هو يشعر بالقلق وأنك سوف تأخذ منصب أو مكانه منه، لأنك مجتهد ولديك سمعه طيبه في عملك.
عاطفيا: كن حذر أكثر في علاقاتك، وأعطي الحب لمن يستحق ولا تخدعك المظاهر.
صحيا: وجع في قدمك بسبب كثرة الحركة والمجهود البدني، الذي تقوم به سواء في العمل أو في المنزل.
- برج العذراء
مهنيا: هناك مكافأة في طريقها إليك، وان كنت تخطط لسفر أو لرحله توقع سيرها بشكل ممتاز.
عاطفيا: حرر نفسك من الأفكار السلبية الشريك يفكر باعتذار، ويحاول التعبير عن مشاعره رغم مشاكله وانشغاله.
صحيا: تحاول السيطرة على وضعك الصحي، ولكنك لست في أفضل حالاتك، ابتعد عن كل ما يسبب الضرر لجسدك.
- برج الميزان
مهنيا: هناك أشخاص حولك يتسمون بالغموض وتشتت من تركيزك في عملك، عليك أن تتجاهلهم بغض النظر عن احتياجك لوجودهم.
عاطفيا: اعتذار وطلب فرصة جديدة من شخص بينكم تواصل روحي وتبرير عن انشغاله عنك بسبب العمل، فكر جيدا قبل أي قرار معه.
صحيا: لا تخف كل ما تشعر به سوف ينتهي قريبا، إذا كان لديك زيارة للطبيب فلا تأجلها أكثر من ذلك.
- برج العقرب
مهنيا: بعض العقبات في طريقك تمنعك من الوصول لهدفك ولكن اطمئن سوف ينتهي الأمر كما تحب.
عاطفيا: انسى الماضي وتقدم للأمام، شخص يبذل مجهود لمساعدتك للخروج من طاقة الحزن المحيطة بك.
صحيا: أنت مهمل جدا في صحتك وتركت الأمور تزداد سوء، توقف عن عنادك وراجع الطبيب والتزم بإرشاداته.
- برج القوس
مهنيا: أسلوبك وسحرك يؤثر على المحيطين بك، ويجعلك تحصل على ما تريد بسهولة ودون إزعاج من أي شخص.
عاطفيا: مصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر بخطوة غير متوقعة تكون مفاجأة لك.
صحيا: تتعافى من أوجاع وألم في جسمك وللكثير البدء في علاج جديد نتائجه سريعة وممتازة.
- برج الجدي
مهنيا: مصدر دخل إضافي يفتح لك، استعد للكثير من التغيرات المثيرة في مجال عملك.
عاطفيا: شكوك كثيره بداخلك، تعبت من تعلقك بشخص علاقتك معه مستنزفه لطاقتك وتشعر بالخذلان منه.
صحيا: عزلة نفسية قوية تؤثر علي صحتك، وتجعلك تمر بحالة من الاكتئاب، تخلص من هذه الطاقة السلبية سريعا.
- برج الدلو
مهنيا: عقلك مستعد لاستيعاب وتعلم أمور جديدة، وهذا شيء سوف يجعلك شخص يعتمد عليه من جانب الأشخاص من حولك.
عاطفيا: أعطي فرصة أكبر لشريككك للتعبير عن نفسه، انتهاء لفترة خصام ومشاكل، لحظات جميله بينكم وترسيم للعلاقة.
صحيا: مشاكل صحية تحتاج لاستشاره الطبيب لا تهملها لكي لا تتفاقم وتصبح أكثر صعوبة في علاجها.
- برج الحوت
مهنيا: لم تعد مثل السابق أنت مستعد للاستماع للآراء المؤيدة والمعارضةـ دون أن تأخذ أي موقف هجومي أو دفاعي منها.
عاطفيا: حب قادم أعطي العلاقة وقتها، وإياك والتعلق لأنه دائما يفسد فرحتكم في أي شيء.
صحيا: جسمك بحاجة إلى الراحة بعد فتره من التعب والإرهاق بسبب التفكير ف أمر.
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