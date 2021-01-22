حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 22 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:



مهنيا: لم تعد مثل السابق أنت مستعد للاستماع للآراء المؤيدة والمعارضةـ دون أن تأخذ أي موقف هجومي أو دفاعي منها.

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