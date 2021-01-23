حظك اليوم.. برج الثور السبت 23 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:



مهنيا: سوف تحصل على دعم كبير في عملك من رؤسائك، اعرض أفكارك وخطط بشكل جيد واستغل الفرص لصالحك.

عاطفيا: ابتعد عن العلاقات المتعبة والتي تسبب لك المعاناة، واغلق الماضي وابدا من جديد، تغير مفاجئ في حياتك العاطفية.

صحيا: تعاني من الضغوطات التي تسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم والشعور بالصداع النصفي لذلك حاول الابتعاد عن المشاكل.



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