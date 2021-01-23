حظك اليوم.. برج القوس السبت 23 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:



مهنيا: تحلي بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.

عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.

صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح،لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.



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