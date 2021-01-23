حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 23 يناير 2021

برج الحمل
مهنيا: خلافات في العمل تسبب لك التوتر، حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تجد الحلول بشكل سريع، سوف تتطور الامور للافضل.
عاطفيا: علاقتك تتحسن مع الشريك بعد انعدام التواصل الفترة الماضية، فشريكك متمسك بك لكنه مشغول دائما.
صحيا: حافظ على هدوئك وصحتك النفسية هذه الفترة، ولا تجعل أتفه الأسباب تشعرك بالغضب والعصبية، أنت بحاجة إلى الراحة.
برج الثور
مهنيا: سوف تحصل على دعم كبير في عملك من رؤسائك، اعرض أفكارك وخطط بشكل جيد واستغل الفرص لصالحك.
عاطفيا: ابتعد عن العلاقات المتعبة والتي تسبب لك المعاناة، واغلق الماضي وابدا من جديد، تغير مفاجئ في حياتك العاطفية.
صحيا: تعاني من الضغوطات التي تسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم والشعور بالصداع النصفي لذلك حاول الابتعاد عن المشاكل.
برج الجوزاء
مهنيا: لا تقلق بشأن اتخاذ قرار مهم لان قرارك سيكون مناسب لمستقبلك بشكل كبير.
عاطفيا: حاول اعطاء نفسك فرصه مع الشريك ولا تتعلق بالماضي، كن صريح وواضح في مشاعرك، عندك حظ جيد في الحب هذه الفترة.
صحيا: عندك شعور بالطاقة والقوة بشكل ممتاز حاول استغلال ذلك ولا تهمل ممارسة الرياضة ولو حتى بشكل بسيط.
برج السرطان
مهنيا: فترة زمنية صعبة لا تجعل شعور الخوف والقلق يسيطر عليك، أنت قادر على تخطي هذه الفترة وتعويض خسارتك وتطوير عملك.
عاطفيا: استمع لشريكك جيدا وحاول ان تتفاهم معه في المشكلات التي توجهونها ولا تجعل توترك يؤثر على علاقتكما.
صحيا: تغيرات إيجابية في صحتك، استعمل الوصفات الطبيعية للحفاظ على جسدك، تستعيد ثقتك في نفسك وتشعر بالتجديد.
برج الأسد
مهنيا: حاول ألا ترهق عقلك في التفكير، خذ قرارك بهدوء، واستعد لتحقيق أهدافك العملية، أنت في مرحلة جني الثمار بعد التعب.
عاطفيا: طاقة من الحيرة بداخلك، لا تستطيع أن تفهم بماذا يفكر شريكك، موقف جيد سوف يحسن من أمورك معه للأفضل.
صحيا: حاول الاهتمام بوزنك والالتزام بالاكل الصحي وممارسة الرياضة والالتزام بتعليمات طبيبك.
برج العذراء
مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية.
عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك،عندك بدايات افضل وادرس الموضوع جيدا، لا تتهور في قراراتك.
صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.
برج الميزان
مهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر أموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.
عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لاتجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.
صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.
برج العقرب
مهنيا: لاتضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهود كبير في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشئ جديد.
عاطفيا: شريكك يتفهم طبعك القاسي معه، ويعرف أنك رد فعل لتصرفاته ولكن لاتفرط في قسوتك حتى لاتخسره.
صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.
برج القوس
مهنيا: تحلي بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.
عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.
صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح،لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.
برج الجدي
مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطه منظمه وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك.
عاطفيا: التشويش يحيط بك، مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.
صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.
برج الدلو
مهنيا: خطوه ايجابيه غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك وتقدم للأمام.
عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة فهذا بدوره يؤثر جدا على صحتك بالسلب، واجذب الطاقة الإيجابية لحياتك
برج الحوت:
مهنيا:أخطاء مهنية ماضيه تحاول أن تتخلص منها وتتعلم شئ أفضل، حاول ان تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك، حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.
عاطفيا: انت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.
صحيا: تشافي وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر انك افضل بالفعل هذة الايام.
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