حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 24 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيا: أنت على موعد مع ترقية أو مكافأة لإخلاصك في عملك، لا تتراجع عن الجدية ولكن حاول ألا تجهد نفسك وكن هادئا.

عاطفيا: هناك من يراقبك وينتظر الفرصة في أن يتحدث معك، تكلم بصراحة ووضوح لتستطيع أن توصل له وجهة نظرك بصدق.

صحيا: تعاني من صداع نصفي بسبب التفكير والإجهاد حاول أن تأخذ قسط من الراحة وتستشير الطبيب.



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