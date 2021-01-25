خبيرة فلك: احذر 4 أبراج فأصحابها كتومين جدا

- برج العقرب
يأتي برج العقرب على رأس قائمة الأبراج التي يتسم مواليدها بالقدرة على الكتمان وحفظ الأسرار، وهذا ما يجعلهم شديدي الغموض بالنسبة إلى كثيرٍ من الأشخاص.
- برج الدلو
مواليد برج الدلو من الأشخاص الكتومين للغاية، وينزعج مواليد الدلو كثيرًا إذا شعروا أن هناك من يريد التدخل في حياتهم الخاصة.
- برج الحوت
مواليد برج الحوت إنهم بارعون جدًا في إخفاء مشاعرهم، ويميلون إلى الكتمان وعدم التطرق كثيرًا إلى تفاصيل حياتهم.
- برج الجدي
يميل أصحاب برج الجدي إلي الكتمان، وعدم الحديث كثيرًا عن أنفسهم.
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