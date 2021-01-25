خبيرة فلك: احذر 4 أبراج فأصحابها كتومين جدا

الكتمان من الصفات التي تؤرق البعض عند تعاملهم مع الآخرين خصوصًا الأشخاص المقربين، والشعور بأن أحدهم يتعمد إخفاء أمرٍ ما، ليس مريحًا بالنسبة إلى البعض، وفي السطور التالية توضح خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل أن هناك بعض الأبراج التي تتميز بصفات الكتمان بطبيعتهم، ومن أبرز تلك الأبراج هم:

يأتي برج العقرب على رأس قائمة الأبراج التي يتسم مواليدها بالقدرة على الكتمان وحفظ الأسرار، وهذا ما يجعلهم شديدي الغموض بالنسبة إلى كثيرٍ من الأشخاص.

- برج الدلو

مواليد برج الدلو من الأشخاص الكتومين للغاية، وينزعج مواليد الدلو كثيرًا إذا شعروا أن هناك من يريد التدخل في حياتهم الخاصة.

- برج الحوت

مواليد برج الحوت إنهم بارعون جدًا في إخفاء مشاعرهم، ويميلون إلى الكتمان وعدم التطرق كثيرًا إلى تفاصيل حياتهم.

- برج الجدي

يميل أصحاب برج الجدي إلي الكتمان، وعدم الحديث كثيرًا عن أنفسهم.