حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 26 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تدخل في مفاوضات تلفت الأنظار بنباهتك وسرعة بديهتك وقدرتك على الإقناع.



عاطفيًا: تشتدّ الانفعالات وتتسلط عليك الأنظار بسبب غضب تبديه أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.

صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما تكن صعبة، لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي