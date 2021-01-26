حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 26 يناير 2021

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضية شراكة، أو يثير مسألة قانونية ونزاعًا اعتقدت أنه انتهى من زمان.عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتًا سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء.صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.مهنيًا: تحتاج إلى تجربة العديد من الأشخاص قبل أن تقرر الشخص الذي يمكنه الأداء بأفضل ما يمكن في الموقع الوظيفي.عاطفيًا: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعًا.صحيًا: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة.

الجوزاء

مهنيًا: يفتح لك المخلصون الأبواب المناسبة لك وتتغيّر الأجواء نحو الأفضل، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة.

عاطفيًا: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور.

صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب.

السرطان

مهنيًا: تدخل في مفاوضات تلفت الأنظار بنباهتك وسرعة بديهتك وقدرتك على الإقناع.

عاطفيًا: تشتدّ الانفعالات وتتسلط عليك الأنظار بسبب غضب تبديه أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.

صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما تكن صعبة، لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

الأسد

مهنيًا: لا تتفرد بالقرار، فالجور دقيق، ولا تطالب اليوم باستقلاليتك، أنت بحاجة إلى بعض الدعم فكن واعيًا جدًا.

عاطفيًا: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول.

صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.

العذراء

مهنيًا: تستفيد من ظروف جيدة وقد تكون مفاجئة وتولد في نفسك الغبطة، وتتقدم في مجالك المهني بشكل سريع.

عاطفيًا: على الرغم من اختفاء الرومانسية بينك وبين الشريك إلا أنكما تتعلقان ببعضكما بعضًا، وهو يفكر جيدًا في كيفية إصلاح الأمور بينكما ويعد أحدكما مفاجأة للآخر.

صحيًا: حيويتك تجعلك بصحة جيدة، فحافظ عليها ولا تتركها حتى تتدهور، وإذا لاحظت أنك تعاني بعض الآلام عليك أن تذهب للطبيب للحصول على العلاج المناسب.

الميزان

مهنيًا: تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك للاستفادة والحصول على المزيد من الفرص.

عاطفيًا: يحتلّ الغرام مركزًا مهمًا في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.

صحيًا: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات.

العقرب

مهنيًا: ترتاح لمجرى الأمور في الحياة المهنية، وربما تستشير أحد المقربين بشأن قرار مهم يجب أن تتخذه.

عاطفيًا: كُن حذرًا جدًا في كل ما تقول وتفعل، يمكن أن تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجًا أمام الشريك وغير قادر على التبرير.

صحيًا: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشيًا لمشكلات قد تسبب لك أمراضًا.

القوس

مهنيًا: تزداد مسؤولياتك وواجباتك المهنية وتسير على طريق جديد من النجاح والتقدم نحو تحقيق أحد أهدافك.

عاطفيًا: تكتشف أنّ الخط البياني لعلاقتك العاطفية مع الحبيب في انحدار وتبحث معه عن الأسباب لإنقاذها كي تصلا إلى بر الأمان.

صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.

الجدي

مهنيًا: لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن أفكارك، وبدلًا من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

عاطفيًا: تبحث شئونًا عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه.

صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

الدلو

مهنيًا: ابق منفتحًا على كل جديد وتمهل لتحليل ما يعرضه عليك الآخرون، تشعر بحالة من القلق والخوف من المجهول الذي يمكن ان يهدّ معنوياتك.

عاطفيًا: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنًا.

صحيًا: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية.

الحوت

مهنيًا: فرصة جيدة لعثورك على وظيفة أفضل قريبًا، لكن حتى حصول ذلك عليك الاهتمام بعملك الحالي والتفاني فيه حتى آخر دقيقة.

عاطفيًا: ما فعلته مع شريكك ليس نهاية العالم، فقط قدم الاعتذار الملائم وسوف تعود الأمور إلى مجاريها مجددًا.

صحيًا: مشكلة الطاقة السلبية التي تملأ جسدك على الدوام هي أكثر ما يجب أن تقلق بشأنه على الصعيد الصحي، تعامل مع هذه المشكلة وسوف تكون على ما يرام.

