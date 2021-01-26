حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 26 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن أفكارك، وبدلًا من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.



عاطفيًا: تبحث شؤونًا عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه.

صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.