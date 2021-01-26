حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 26 يناير 2021

مهنيًا: لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن أفكارك، وبدلًا من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.
عاطفيًا: تبحث شؤونًا عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه.
صحيًا: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.
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