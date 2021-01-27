أبراج يلازمها سوء الحظ.. هل أنت منهم؟

يلاحق الحظ السئ كثير من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من المنحوسين، خاصة مع وجود علامات تدل على ذلك في بعض الأوقات، لكن بالرغم من ذلك يعملون ويجتهدون وللتغلب على ذلك ترصد خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد الكثير عن أكثر الأبراج نحسًا ويمتلكون حظًا سيئًا.يعيش مواليد برج الجوزاء في الكثير من الصعوبات، لكن روحهم المرحة تخفف عنهم هذه المشاكل، وهذا ما يجعلهم محبوبين من الناس لأنهم لا يظهرون عليهم علامات القلق الدائم كما أن شخصيتهم الاجتماعية تجعلهم يتأقلمون مع كل الظروف المحيطة بهم.

برج الميزان:

مواليد برج الميزان من أكثر مواليد الأبراج نحسًا، يحاولون تخطي هذه الصعوبات بالطاقة الايجابية عندهم فهم يمتلكون شخصيه عاقلة ويسعون لإيجاد الحلول المنطقية التي تخفف من النحس الذي يلاحقهم، لكنهم لا يخفون أنهم متعبون من الصعوبات والتحديات التي يواجهوها يوميا.

برج العذراء:

مواليد برج العذراء أشخاص منحوسة فعلى الرغم من سعيهم للوصول إلى الكمال والمثالية، إلا أنهم في سباق دائم مع الحظ السيء والنحس والتغلب عليهما يكون عن طريق وذكائهم، حيث يجدون دائمًا مخارج لكل مأزق يواجهوه بعيدًا عن الاستسلام أو اليأس.

برج الحوت:

يلاحق الحظ السئ مواليد برح الحوت خاصة على المستوى العاطفي، فمن الصعب بالنسبة لهم نجاح أي علاقة عاطفية أو التعرف على الشريك المناسب لهم، لذلك يحاولون التركيز على هذه النقطة للخروج من دائرة النحس.