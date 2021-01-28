حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 28 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يوم واعد يبشّر بالنجاح على غير صعيد، وتكسب الزملاء إلى جانبك في نقطة مهمة تطرحها على أرباب العمل.

عاطفيًا: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف إلى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة.

صحيًا: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية.