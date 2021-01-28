حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 28 يناير 2021

مهنيًا: عليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملًا أفضل لتمويل مشروعك الجديد.
عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة بالشريك، لذا عليك أن تكون ذكيًا وأن تعرف كيف تتخطى العقبات معه.
صحيًا: يفترض أن تتنبّه أكثر إلى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.
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