حظك اليوم.. برج الثور الخميس 28 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 يناير، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تضطر إلى بذل جهود مضاعفة لإيجاد التفاهم، لكن هذا لا يحول دون بدء علاقة خاصّة مع شخص تشاطره بعض الأهداف.

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا في قراراتك، لأن ذلك قد يبعد عنك الشريك ولن يقرّب منك الأعداء، فتكون خاسرًا في الحالتين.

صحيًا: تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية إما في أحضان الطبيعة أو عرض البحر.