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لن تسامحك بسهولة.. 3 أبراج لا تنسى من يسيئ إليهم

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التسامح من الصفات التي تؤرق البعض عند تعاملهم مع الآخرين خصوصًا الأشخاص المقربين، فهناك أشخاص نتعامل معها بحذر بسبب عدم قدرتهم علي التسامح، وفي السطور التالية توضح خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل، أن هناك بعض الأبراج التي تتميز بعدم قدرتها علي التسامح وذلك بسبب طبيعتهم، ومن أبرز تلك الأبراج هم:

- برج العقرب

يأتي أصحاب برج العقرب على رأس قائمة الأبراج التي يتسم مواليدها بعدم القدرة علي التسامح، وهذا ما يجعلهم شديدي الغضب في خصامهم مع الآخرين.

- برج الثور

يأتي برج الثور في المركز الثاني من حيث كونه من أكثر الأبراج التي لا تستطيع التسامح عند الغضب أو الخصام.

- برج الأسد

يعتبر برج الأسد من أكثر الأبراج التي لا تعرف التسامح، لذلك يتعامل الكثير مع أصحاب هذا البرج بحذر شديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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