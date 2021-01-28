لن تسامحك بسهولة.. 3 أبراج لا تنسى من يسيئ إليهم

- برج العقرب
يأتي أصحاب برج العقرب على رأس قائمة الأبراج التي يتسم مواليدها بعدم القدرة علي التسامح، وهذا ما يجعلهم شديدي الغضب في خصامهم مع الآخرين.
- برج الثور
يأتي برج الثور في المركز الثاني من حيث كونه من أكثر الأبراج التي لا تستطيع التسامح عند الغضب أو الخصام.
- برج الأسد
يعتبر برج الأسد من أكثر الأبراج التي لا تعرف التسامح، لذلك يتعامل الكثير مع أصحاب هذا البرج بحذر شديد.
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