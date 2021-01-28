توقعات الأبراج في شهر فبراير 2021

- برج الحمل
مهنيا: الكواكب مجتمعة بمنزل المشروعات عند مواليد برج الحمل تمنحهم بلاغة وحسن تصرف، ويهزمون القلق ويقومون بجهود ناجحة وينفعهم اعتمادهم على أنفسهم.
عاطفيا: كوكب فينوس يمنحهم الفرص، لعقد لقاءات مبهجة مع الشريك وتجمعهم به أوقات رائعة.
- برج الثور
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج الثور كل الحماس، وقد يقومون بنشاط يتوج بالنجاح.
عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس مما قد يتسبب في حدوث سوء تفاهم مع الشريك.
- برج الجوزاء
مهنيا: جميع الكواكب بمنزل الحظ لمواليد برج الجوزاء، تمنحهم مهارة ويتصرفون بحنكة أمام المستجدات، ويواجهون العقبات بعقل واع.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بفترة انسجام وتواصل بسلاسة مع الشريك.
- برج السرطان
مهنيا: يتحرر مواليد برج السرطان من القيود ويبدون متألقين وسريعين البديهة، ويتبعون الطرق الدبلوماسية لكي يصلوا لأهدافهم.
عاطفيا: كوكب المريخ بمنزل الأصدقاء، يجعلهم راغبين في الاهتمام بالأهل والأصحاب وبمن يحبون.
- برج الأسد
مهنيا: هذا الوقت مثالي لإنجاز أعمال وأمور عالقة لمواليد برج الأسد، ورغم الضغوط يتمتعون بالنشاط واليقظة.
عاطفيا: كوكب فينوس وكوكب المريخ معاكسان، وقد يخلقان خلافات أو سوء تفاهم عاطفي.
- برج العذراء
مهنيا: جميع الكواكب بمنزل العمل عند مواليد برج العذراء، يجعلهم أكثر تصميما على النجاح، ورغم الضغوط لديهم فرص كبيرة للتقدم والإنجاز.
عاطفيا: الفلك يدعم حياتهم العائلية والعاطفية، ويعيشون أجواء حلوة، ويحققون توافق مع الأحباب.
- برج الميزان
مهنيا: يدفع الفلك مواليد برج الميزان لوضع برنامج لتقدمهم، ويجهزون لقاءات تنشأ عنها فوائد في المستقبل.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يحيطهم بالحب من كل جانب، ويعيدهم بلقاءات عاطفية رومانسية.
- برج العقرب
مهنيا: رغم الضغوط على مواليد برج العقرب، يمكنهم أن يجدوا الوسيلة للخروج من أي مأزق ويعطوا انطباع جيد عن انفسهم.
عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس، يجب عليهم التحكم في أعصابهم إذا تعرضوا للوم من الشريك.
- برج القوس
مهنيا: لدي مواليد برج القوس شغف بالمعرفة يجب ان يحترسوا ولا يتعجلوا الأمور تفاديًا لأي نتائج سلبية.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل العلاقات يمنحهم ثقة بأنفسهم ويطمئنهم ويعدهم بحب كبير مع الشريك.
برج الجدي:
مهنيا: الفلك يساعد مواليد برج الجدي أن يفكروا بواقعية، ويهتمون بمستقبلهم وبتنمية مدخراتهم وجاهزين لبدء فصل جديد من حياتهم.
عاطفيا: كوكب المريخ في منزل الحب يعدهم بأوقات سعيدة عاطفيًا، وتواصل بصورة أفضل مع الشريك.
- برج الدلو
مهنيا: رغم المسؤوليات الكثيرة على مواليد برج الدلو فهم متمتعين بالطاقة ويلفتون الانتباه، ويستطيعون أن يكونوا أكثر إصرار وحزم وينظموا وقتهم.
عاطفيا: كوكب فينوس يمدهم بالسحر والجاذبية، ويمنحهم ذلك شعور بالثقة.
- برج الحوت
مهنيا: يحالف الحظ مواليد برج الحوت ويبدون بكامل لياقتهم، ويحصلون على أهدافهم بذكاء وقد يعيدون تنظيم أعمالهم ويجب أن يأخذوا احتياطاتهم في كل خطوة لتفادى الوقوع في أخطاء.
عاطفيا: كوكب المريخ يجعلهم مشرقين ومحط للأنظار، يجب الا يصعدوا الأزمات مع الشريك.
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