توقعات الأبراج في شهر فبراير 2021

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى احمد، توقعات جميع مواليد الأبراج الفلكية لشهر فبراير على النحو التالي:

مهنيا: الكواكب مجتمعة بمنزل المشروعات عند مواليد برج الحمل تمنحهم بلاغة وحسن تصرف، ويهزمون القلق ويقومون بجهود ناجحة وينفعهم اعتمادهم على أنفسهم.

عاطفيا: كوكب فينوس يمنحهم الفرص، لعقد لقاءات مبهجة مع الشريك وتجمعهم به أوقات رائعة.

- برج الثور

مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج الثور كل الحماس، وقد يقومون بنشاط يتوج بالنجاح.

عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس مما قد يتسبب في حدوث سوء تفاهم مع الشريك.

- برج الجوزاء

مهنيا: جميع الكواكب بمنزل الحظ لمواليد برج الجوزاء، تمنحهم مهارة ويتصرفون بحنكة أمام المستجدات، ويواجهون العقبات بعقل واع.

عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يعدهم بفترة انسجام وتواصل بسلاسة مع الشريك.

- برج السرطان

مهنيا: يتحرر مواليد برج السرطان من القيود ويبدون متألقين وسريعين البديهة، ويتبعون الطرق الدبلوماسية لكي يصلوا لأهدافهم.

عاطفيا: كوكب المريخ بمنزل الأصدقاء، يجعلهم راغبين في الاهتمام بالأهل والأصحاب وبمن يحبون.

- برج الأسد

مهنيا: هذا الوقت مثالي لإنجاز أعمال وأمور عالقة لمواليد برج الأسد، ورغم الضغوط يتمتعون بالنشاط واليقظة.

عاطفيا: كوكب فينوس وكوكب المريخ معاكسان، وقد يخلقان خلافات أو سوء تفاهم عاطفي.

- برج العذراء

مهنيا: جميع الكواكب بمنزل العمل عند مواليد برج العذراء، يجعلهم أكثر تصميما على النجاح، ورغم الضغوط لديهم فرص كبيرة للتقدم والإنجاز.

عاطفيا: الفلك يدعم حياتهم العائلية والعاطفية، ويعيشون أجواء حلوة، ويحققون توافق مع الأحباب.

- برج الميزان

مهنيا: يدفع الفلك مواليد برج الميزان لوضع برنامج لتقدمهم، ويجهزون لقاءات تنشأ عنها فوائد في المستقبل.

عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب يحيطهم بالحب من كل جانب، ويعيدهم بلقاءات عاطفية رومانسية.

- برج العقرب

مهنيا: رغم الضغوط على مواليد برج العقرب، يمكنهم أن يجدوا الوسيلة للخروج من أي مأزق ويعطوا انطباع جيد عن انفسهم.

عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس، يجب عليهم التحكم في أعصابهم إذا تعرضوا للوم من الشريك.

- برج القوس

مهنيا: لدي مواليد برج القوس شغف بالمعرفة يجب ان يحترسوا ولا يتعجلوا الأمور تفاديًا لأي نتائج سلبية.

عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل العلاقات يمنحهم ثقة بأنفسهم ويطمئنهم ويعدهم بحب كبير مع الشريك.

برج الجدي:

مهنيا: الفلك يساعد مواليد برج الجدي أن يفكروا بواقعية، ويهتمون بمستقبلهم وبتنمية مدخراتهم وجاهزين لبدء فصل جديد من حياتهم.

عاطفيا: كوكب المريخ في منزل الحب يعدهم بأوقات سعيدة عاطفيًا، وتواصل بصورة أفضل مع الشريك.

- برج الدلو

مهنيا: رغم المسؤوليات الكثيرة على مواليد برج الدلو فهم متمتعين بالطاقة ويلفتون الانتباه، ويستطيعون أن يكونوا أكثر إصرار وحزم وينظموا وقتهم.

عاطفيا: كوكب فينوس يمدهم بالسحر والجاذبية، ويمنحهم ذلك شعور بالثقة.

- برج الحوت

مهنيا: يحالف الحظ مواليد برج الحوت ويبدون بكامل لياقتهم، ويحصلون على أهدافهم بذكاء وقد يعيدون تنظيم أعمالهم ويجب أن يأخذوا احتياطاتهم في كل خطوة لتفادى الوقوع في أخطاء.

عاطفيا: كوكب المريخ يجعلهم مشرقين ومحط للأنظار، يجب الا يصعدوا الأزمات مع الشريك.