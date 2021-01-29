حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 29 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 29 يناير، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لا أنصح لك اليوم المغامرة، ولكن كن حذرًا في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء، وادرس قراراتك تجاههم بدقة كبيرة.

عاطفيًا: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيها بطريقة سلبية، بل ضع التفاؤل عنوانًا عريضًا في نقاشك معه.

صحيًا: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من ألم داخلي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

