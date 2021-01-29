حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 29 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 29 يناير، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.

عاطفيًا: تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذي تمرّ به، انتبه إلى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه.

صحيًا: رياضة المشي ضرورية كلما سنحت الظروف في الشتاء، ونتائجها مضمونة ومهمة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.