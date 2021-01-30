حظك اليوم.. برج الميزان السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيا: تتلقى مكافأة وتلقي المدح والاهتمام في عملك وتشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة وابداء في التقدم في عملك خطوة بخطوة.

عاطفيا: أنت تقع في حب يشغل وقتك وتفكيرك، وازن بين عقلك وعاطفتك لتكمل حياتك بشكل أفضل وتحكم في انفعالاتك وتخلي عن عصبيتك قليلا حتى لا تندم بعد ذلك.

صحيا: تشعر بوعكة صحية ولكن بسيطه وسوف تنتهي قريبا، اهتم بصحتك حتى لا يصيبك الضعف، واستعمل الاعشاب والأشياء الطبيعيه لتخطي هذه الأزمة.



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