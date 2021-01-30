حظك اليوم.. برج القوس السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:



مهنيا: تحقق تقدم كبير في حياتك المهنية، كل ما تحتاجه أن تتخذ قراراتك بهدوء وتكون حاسما فيها، تريث قبل أن تقول أي شئ يجعلك تبدو مخطئا، وحافظ على هدوئك وثباتك بقدر الإمكان.

عاطفيا: لديك كثير من الحماس لتشارك حبيبك في الكثير من أمورك وتقضي معه وقت أكبر حتى تتحسن علاقتكما وتزيد من قوتها.

صحيا: تناول كميات كبيرة من الماء وتوقف عن الأكلات المالحة، تبذل الكثير من المجهود الذي يستنزف طاقتك، حصن نفسك جيدا.



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