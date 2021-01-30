حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا: تتميز بشعبية كبيرة وسط اصدقائك في العمل، فأنت شخص مميز وتستحق التقدير لما تبذله من مجهود في العمل، ابقي وراء هدفك وستحقق أحلامكعاطفيا: حاول أن تصلح ما أفسده الزمن بينك وبين شريكك، فهو يستحق ان تكون معه ولا تتركه، هو يحبك ولكن لايستطيع ان يعبر عن مشاعره معكصحيا: انت تعرض نفسك للمخاطر الصحية بسبب سوء تصرفاتك، حافظ علي صحتك والتزم تعليمات الطبيب حتى تتعافى تماما

برج الثور

مهنيا: استشير أهل الخبرة قبل أن تأخذ أي خطوة جديدة، تغيرات ايجابية نتيجة اهتمامك بعملك واجتهادك فيه.

عاطفيا: لا تدخل الآخرين في علاقتك العاطفية واستمع لصوتك قلبك وعقلك حتى لا تزيد الخلافات بينك وبين الحبيب.

صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية والعادات الصحية وابتعد عن التدخين والمدخنين حتى تشعر بالنشاط وتحافظ على وزنك وصحتك.

برج الجوزاء

مهنيا: حاول أن تجد الأفكار الجديدة التي تميزك عن أصدقائك في العمل خلال الفترة القادمة حتى تحقق ما تريده في حياتك المهنية.

عاطفيا: انتبه ولا تجعل علاقتك مع الشريك خلافات لا تنتهي بسبب انفعالك عليه وتتحول علاقتكم شجار دائم وتجعله ينفر منك.

صحيا: سبب التعب والكسل الذي تشعر بيه هو نفسي بحت، هون على نفسك واخرج للطبيعة لتتحسن من نفسيتك وصحتك.

برج السرطان

مهنيا: تعمل منذ فترة على فكرة أو مشروع جديد يؤتي ثماره قريب، وهذا يشجعك على العمل بشكل دائم ومستمر الفترة القادمة.

عاطفيا: لا تهمل أحبابك بسبب ضغوط العمل، اهتم بهم واعطيهم من وقتك واعمل على تحسين علاقتك مع الشريك لأنه يعاني من العصبية الزائدة هذه الفترة.

صحيا: تمتلك النشاط والحيوية حاول أن تستغل ذلك لتبقى في حالة نفسية مرتفعة، وتعاني من الإرهاق بسبب الضغوط الزائدة.

برج الأسد

مهنيا: لا تجعل حياتك الشخصية تؤثر على عملك، ولا تهمل في عملك حتى لا تخسر كثيرا، عليك التوازن والتركيز في العمل وستجد نتيجة جيدة قريبا.

عاطفيا: الحب هو أجمل شعور في الحياة، استمتع به مع حبيبك واعطه من حبك وحنانك لأن وجودة بجانبك هو أهم داعم له هذه الفترة.

صحيا: اهتم بصحتك، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك وقم بأخذ الفيتامينات والعلاج المناسب لأي ألم تشعر به.

برج العذراء

مهنيا: عليك التجديد في أفكارك والإبداع في عملك ولا تستسلم للروتين حتي لايصيبك الملل وابدأ بنفسك قبل أن يلفت الآخرين نظرك.

عاطفيا: أنت ترفض أي شخص يرتبط بك لأنك متعلق بشخص معين أو بمواصفات تتمناها ولاتريد غيرها وهذا ما يؤخر ارتباطك، اضعت كثير من الوقت، ولكن حياتك ستتغير للأفضل بفضل دعائك المستمر.

صحيا: لديك الكثير من قوة الإرادة التي تمكنك من تغير كل شئ خطأ يؤثر على صحتك وعلى حياتك، التزم بنظام غذائي وسوف تنجح فيه.

برج الميزان

مهنيا: تتلقى مكافأة وتلقي المدح والاهتمام في عملك وتشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة وابداء في التقدم في عملك خطوة بخطوة.

عاطفيا: أنت تقع في حب يشغل وقتك وتفكيرك، وازن بين عقلك وعاطفتك لتكمل حياتك بشكل أفضل وتحكم في انفعالاتك وتخلي عن عصبيتك قليلا حتى لا تندم بعد ذلك.

صحيا: تشعر بوعكة صحية ولكن بسيطه وسوف تنتهي قريبا، اهتم بصحتك حتى لا يصيبك الضعف، واستعمل الاعشاب والأشياء الطبيعيه لتخطي هذه الأزمة.

برج العقرب

مهنيا: تمر ببعض الضغوط التي تؤثر عليك أثناء العمل، ولكن سيكون لديك القدرة على تجاوزها، والتخلص من العصبية والتوتر التي تفرض نفسها عليك، ركز في عملك حتى تستطيع تحقيق حلمك.

عاطفيا: مررت بكثير من المشاكل العائلية التي تؤثر على علاقتك بشريكك، مما جعله يبتعد عنك، لذلك حاول الابتعاد عن الضغوط والخلافات لأنها تؤثر على علاقتكما بالسلب.

صحيا: تتعامل مع الجميع بعصبيه وتوتر شديد لا فائدة منهم وهذا يؤثر على صحتك، فحاول أن تتحلى بالهدوء حتى تمر هذه الفترة بسلام.

برج القوس

مهنيا: تحقق تقدم كبير في حياتك المهنية، كل ما تحتاجه أن تتخذ قراراتك بهدوء وتكون حاسما فيها، تريث قبل أن تقول أي شئ يجعلك تبدو مخطئا، وحافظ على هدوئك وثباتك بقدر الإمكان.

عاطفيا: لديك كثير من الحماس لتشارك حبيبك في الكثير من أمورك وتقضي معه وقت أكبر حتى تتحسن علاقتكما وتزيد من قوتها.

صحيا: تناول كميات كبيرة من الماء وتوقف عن الأكلات المالحة، تبذل الكثير من المجهود الذي يستنزف طاقتك، حصن نفسك جيدا.

برج الجدي

مهنيا: يشعر كل من حولك بجهدك في العمل فأنت تتوانى في تقديم المساعدة والدعم للجميع، كن حذر لأن طاقتك مشتتة ومشوشة جدا هذه الفترة

عاطفيا: لا تتغاضى عن الإشارات الصغيرة التي تتجاهلها لترى الحقيقة، توقف قليلا وفكر جيدا قبل أن تأخذ أي خطوة في علاقاتك العاطفية.

صحيا: كن حذر من التعرض للحوادث ولا تجازف وتحاول انجاز الكثير من العمل على حساب صحتك وطاقتك.

برج الدلو

مهنيا: حياتك العملية تؤثر بشدة على حياتك اليومية، حاول أن تكون أكثر مرونة واتزان ونظم وقتك لتنجز أعمالك ولا تترك شئ للظروف.

عاطفيا: لابد أن تفرق بين العفوية والصريحة، لكي لا تكون حاد وجارح مع شريكك وأن تخسره أو تؤذيه بكلامك وتصرفاتك معه.

صحيا: إذا شعرت أنك تعاني من أي مشاكل صحية اتخذ احتياطاتك جيدا وتجنب القيام بالأعمال والمهام الصعبة، وابتعد عن المشروبات البارده.

برج الحوت

مهنيا: عليك أن تعيد ترتيب أوراقك، وتخطط جيدا للقادم، ولا تنظر للوراء وانتهز كل فرصة تساعدك في تحقيق طموحك على أرض. الواقع

عاطفيا: يجب أن توازن بين حياتك العاطفيه والمهنيه حتى لاتظلم شريكك معك، وحاول أن تغير روتين حياتك لتقوي علاقتك بالشريك وتشعر معه بالاستقرار.

صحيا: قلل من تناول الشاي والقهوة ونظم مواعيد نومك حتى تستعيد صحتك وتركيزك من جديد وتجنب التوتر الذي يؤثر على نفسيتك.

