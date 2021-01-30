حظك اليوم.. برج الحوت السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:



مهنيا: عليك أن تعيد ترتيب أوراقك، وتخطط جيدا للقادم، ولا تنظر للوراء وانتهز كل فرصة تساعدك في تحقيق طموحك على أرض. الواقع

عاطفيا: يجب أن توازن بين حياتك العاطفيه والمهنيه حتى لاتظلم شريكك معك، وحاول أن تغير روتين حياتك لتقوي علاقتك بالشريك وتشعر معه بالاستقرار.

صحيا: قلل من تناول الشاي والقهوة ونظم مواعيد نومك حتى تستعيد صحتك وتركيزك من جديد وتجنب التوتر الذي يؤثر على نفسيتك.



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