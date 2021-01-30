حظك اليوم.. برج الجدي السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:



مهنيا: يشعر كل من حولك بجهدك في العمل فأنت تتوانى في تقديم المساعدة والدعم للجميع، كن حذر لأن طاقتك مشتتة ومشوشة جدا هذه الفترة

عاطفيا: لا تتغاضى عن الإشارات الصغيرة التي تتجاهلها لترى الحقيقة، توقف قليلا وفكر جيدا قبل أن تأخذ أي خطوة في علاقاتك العاطفية.

صحيا: كن حذر من التعرض للحوادث ولا تجازف وتحاول انجاز الكثير من العمل على حساب صحتك وطاقتك.



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