حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 31 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيا: تحتاج تنظيم وقتك والتركيز في عملك أكثر، وقلل من عصبيتك الزائدة حتى لا ينفر من حولك منك.

عاطفيا: تتعرض لنغزة دائمة في قلبك بسبب خوفك من القادم في علاقتك مع الشريك، فالطريق ليس واضح أمامك، تخاف أن تخسر حبه وهو أكبر داعم لك.

صحيا: تحتاج للذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك التي أهملتها بسبب انشغالك في أمور حياتك.



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