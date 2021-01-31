حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 31 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:



مهنيا: تحتاج المزيد من التركيز حتى تتمكن من تخطي الوضع الحالي، تستحق مكافأة على مجهودك الفترة السابقة.

عاطفيا: لا تنخدع في العلاقات التي لا تزيد لك جديد وتستهلك طاقتك عليها، حب نفسك أولا حتي تستطيع أن تعطي الحب لمن حولك.

صحيا: شعور الوحده يزيد داخلك ويجعلك تعاني نفسيا، لا تستسلم له ووازن بين المحافظة على صحتك ونفسيتك.



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