حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 31 يناير 2021

الحمل
مهنيا: تحقق مستوى مهني أعلى يجعلك متميز عن أصدقائك، انطلق ووازن بين عملك وحياتك.
عاطفيا: ربما تعطي فرصه ثانيه لشريكك لكي تفهم حقيقة مشاعره معك، ذكرى جديدة قادمة لكم لتحتفلوا بها سويا.
صحيا: احرص على الاهتمام بصحتك بشكل أكبر حتى لا تتعرض للانتكاس.
برج الثور
مهنيا: تسعى لإثبات ذاتك بين زملائك ولا تتوانى في عملك وتقديم المساعدة للجميع، مكافأة في الطريق إليك لجهودك.
عاطفيا: احرص على البقاء وقت أكبر مع شريكك فهو في حاجة إليك وإلى دعمك له هذه الفترة.
صحيا: قلل من عصبيتك وتوترك الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحتك بالسلب ويسبب لك الصداع الدائم.
برج الجوزاء
مهنيا: حالة مزاجية مضطربة تسبب لك بعض الكسل، حاول أن تتخلص من هذه الحالة سريعا، لتستعيد تركيزك في عملك.
عاطفيا: أي مشكلة لها حل، لكن لا تدع هذه المشاكل تؤثر على علاقتك بشريكك واعمل على إزاله الحواجز النفسية بينكما.
صحيا: ابتعد عن الإسراف في تناول السكريات والوجبات السريعة فهي تزيد من وزنك وتضر صحتك جدا، مارس رياضة المشي فهي تحسن من مزاجك.
برج السرطان
مهنيا: لا تخسر الفرص المتاحة أمامك حتى لا تندم بعد ذلك، الوقت مناسب لتحقيق أهدافك استعد خطوه بخطوه فالقادم أفضل.
عاطفيا: تحتاج التفكير بعمق أكثر في علاقتك العاطفية، استعمل ذكائك حتى تكسب شريكك ليكون بجوارك دائما.
صحيا: اخرج من توترك بممارسة رياضتك المفضلة واتبع الإرشادات الوقائية لتخرج من هذه الفترة بسلام.
برج الأسد
مهنيا: تحتاج المزيد من التركيز حتى تتمكن من تخطي الوضع الحالي، تستحق مكافأة على مجهودك الفترة السابقة.
عاطفيا: لا تنخدع في العلاقات التي لا تزيد لك جديد وتستهلك طاقتك عليها، حب نفسك أولا حتي تستطيع أن تعطي الحب لمن حولك.
صحيا: شعور الوحده يزيد داخلك ويجعلك تعاني نفسيا، لا تستسلم له ووازن بين المحافظة على صحتك ونفسيتك.
برج العذراء
مهنيا: إذا تفكر في السفر أو عمل جديد أو الانتقال لمكان آخر فالوقت مناسب أمامك، ولكن فكر جيدا قبل اي خطوه جديده.
عاطفيا: تحتاج لأخذ موقف في علاقتك مع الشريك حتى لا تسير الأمور عكس ما ترغب به، تخلى عن ضعفك أمامه.
صحيا: الراحة بعد بذل كل هذا المجهود هو أهم شئ لك هذه الفترة فأنت بحاجة شديدة لقسط من الراحة البدنية والنفسية.
برج الميزان
مهنيا: تحتاج تنظيم وقتك والتركيز في عملك أكثر، وقلل من عصبيتك الزائدة حتى لا ينفر من حولك منك.
عاطفيا: تتعرض لنغزة دائمة في قلبك بسبب خوفك من القادم في علاقتك مع الشريك، فالطريق ليس واضح أمامك، تخاف أن تخسر حبه وهو أكبر داعم لك.
صحيا: تحتاج للذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك التي أهملتها بسبب انشغالك في أمور حياتك.
برج العقرب
مهنيا: القلق والتوتر لن يؤديان إلى شئ مفيد، تحتاج إلى الهدوء حتى تستطيع أن تفكر جيدا للتخلص من الوضع السئ الذي تمر به هذه الفترة.
عاطفيا: الفترة القادمة سوف تكون أكثر استقرارا مع الشريك، فلا تعامله بالإهمال والغموض وعبر عن مشاعرك له بوضوح.
صحيا: لا تهمل في تناول أدويتك بانتظام حتى تستقر أوضاعك الصحية بشكل أفضل.
برج القوس
مهنيا: تحتاج للمزيد من التركيز لأن عملك يتطلب مجهود عقلي كبير، خطط لوقتك جيدا واستغل الفرص المتاحة لك، أمورك المادية في تحسن عما سبق.
عاطفيا: ربما تعرض عليك الكثير من العلاقات العاطفية هذه الفترة ولكن عليك أن تستفيد من التجارب السابقة ولا تجعلها تؤثر عليك.
صحيا: نظم وقت نومك ولا تهمل أخذ الفيتامينات والأكل الصحي والخروج من الروتين الممل الذي يستنزف طاقتك.
برج الجدي
مهنيا: كن أكثر صبرا هذه الفترة حتى تصل لتحقيق أهدافك، مسؤولياتك في زيادة، وحظوظك العملية أفضل من السابق.
عاطفيا: تبحث عن الدعم من شريكك، وتشعر بأنك قد خذلت وأنك غير قادر على التعبير عما بداخلك.
صحيا: إذا كنت تعاني من أي وجع في أسنانك فاذهب إلى الطبيب وتوقف عن أكل الحلويات والأكل غير الصحي لتحافظ على وزنك.
برج الدلو
مهنيا: تواجه بعض العقبات أو المشاكل في عملك والتي تحتاج منك إلى المرونة أكثر مع زملائك ومن حولك حتى تمر في سلام.
عاطفيا: مشاعرك تحركك في الاتجاه الخاطئ، احرص على خلق التوازن بين قلبك وعقلك في أمورك العاطفية.
صحيا: اخرج للطبيعه لتستمتع بأجواء الشتاء الساحرة ولكن احذر من نوبات البرد المتكررة.
برج الحوت
مهنيا: اسعى لتحقيق هدفك ولا تمل، كل الأمور تسير في صالحك وقريبا سوف تنال ماتريد، تحسن في أمورك المادية والعملية.
عاطفيا: احرص على البقاء بالقرب من أحبابك والاهتمام بهم أكثر، حصن نفسك وطاقتك التي استنزفت الفترة السابقة في الكثير من المشاكل.
صحيا: لا تتوقف عن ممارسة التمارين البسيطه التي تحسن من نفسيتك وابدأ في نظام غذائي لكي تحافظ على وزنك.
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