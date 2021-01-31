حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 31 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيا: تحقق مستوى مهني أعلى يجعلك متميز عن أصدقائك، انطلق ووازن بين عملك وحياتك.عاطفيا: ربما تعطي فرصه ثانيه لشريكك لكي تفهم حقيقة مشاعره معك، ذكرى جديدة قادمة لكم لتحتفلوا بها سويا.صحيا: احرص على الاهتمام بصحتك بشكل أكبر حتى لا تتعرض للانتكاس.

برج الثور

مهنيا: تسعى لإثبات ذاتك بين زملائك ولا تتوانى في عملك وتقديم المساعدة للجميع، مكافأة في الطريق إليك لجهودك.

عاطفيا: احرص على البقاء وقت أكبر مع شريكك فهو في حاجة إليك وإلى دعمك له هذه الفترة.

صحيا: قلل من عصبيتك وتوترك الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحتك بالسلب ويسبب لك الصداع الدائم.

برج الجوزاء

مهنيا: حالة مزاجية مضطربة تسبب لك بعض الكسل، حاول أن تتخلص من هذه الحالة سريعا، لتستعيد تركيزك في عملك.

عاطفيا: أي مشكلة لها حل، لكن لا تدع هذه المشاكل تؤثر على علاقتك بشريكك واعمل على إزاله الحواجز النفسية بينكما.

صحيا: ابتعد عن الإسراف في تناول السكريات والوجبات السريعة فهي تزيد من وزنك وتضر صحتك جدا، مارس رياضة المشي فهي تحسن من مزاجك.

برج السرطان

مهنيا: لا تخسر الفرص المتاحة أمامك حتى لا تندم بعد ذلك، الوقت مناسب لتحقيق أهدافك استعد خطوه بخطوه فالقادم أفضل.

عاطفيا: تحتاج التفكير بعمق أكثر في علاقتك العاطفية، استعمل ذكائك حتى تكسب شريكك ليكون بجوارك دائما.

صحيا: اخرج من توترك بممارسة رياضتك المفضلة واتبع الإرشادات الوقائية لتخرج من هذه الفترة بسلام.

برج الأسد

مهنيا: تحتاج المزيد من التركيز حتى تتمكن من تخطي الوضع الحالي، تستحق مكافأة على مجهودك الفترة السابقة.

عاطفيا: لا تنخدع في العلاقات التي لا تزيد لك جديد وتستهلك طاقتك عليها، حب نفسك أولا حتي تستطيع أن تعطي الحب لمن حولك.

صحيا: شعور الوحده يزيد داخلك ويجعلك تعاني نفسيا، لا تستسلم له ووازن بين المحافظة على صحتك ونفسيتك.

برج العذراء

مهنيا: إذا تفكر في السفر أو عمل جديد أو الانتقال لمكان آخر فالوقت مناسب أمامك، ولكن فكر جيدا قبل اي خطوه جديده.

عاطفيا: تحتاج لأخذ موقف في علاقتك مع الشريك حتى لا تسير الأمور عكس ما ترغب به، تخلى عن ضعفك أمامه.

صحيا: الراحة بعد بذل كل هذا المجهود هو أهم شئ لك هذه الفترة فأنت بحاجة شديدة لقسط من الراحة البدنية والنفسية.

برج الميزان

مهنيا: تحتاج تنظيم وقتك والتركيز في عملك أكثر، وقلل من عصبيتك الزائدة حتى لا ينفر من حولك منك.

عاطفيا: تتعرض لنغزة دائمة في قلبك بسبب خوفك من القادم في علاقتك مع الشريك، فالطريق ليس واضح أمامك، تخاف أن تخسر حبه وهو أكبر داعم لك.

صحيا: تحتاج للذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك التي أهملتها بسبب انشغالك في أمور حياتك.

برج العقرب

مهنيا: القلق والتوتر لن يؤديان إلى شئ مفيد، تحتاج إلى الهدوء حتى تستطيع أن تفكر جيدا للتخلص من الوضع السئ الذي تمر به هذه الفترة.

عاطفيا: الفترة القادمة سوف تكون أكثر استقرارا مع الشريك، فلا تعامله بالإهمال والغموض وعبر عن مشاعرك له بوضوح.

صحيا: لا تهمل في تناول أدويتك بانتظام حتى تستقر أوضاعك الصحية بشكل أفضل.

برج القوس

مهنيا: تحتاج للمزيد من التركيز لأن عملك يتطلب مجهود عقلي كبير، خطط لوقتك جيدا واستغل الفرص المتاحة لك، أمورك المادية في تحسن عما سبق.

عاطفيا: ربما تعرض عليك الكثير من العلاقات العاطفية هذه الفترة ولكن عليك أن تستفيد من التجارب السابقة ولا تجعلها تؤثر عليك.

صحيا: نظم وقت نومك ولا تهمل أخذ الفيتامينات والأكل الصحي والخروج من الروتين الممل الذي يستنزف طاقتك.

برج الجدي

مهنيا: كن أكثر صبرا هذه الفترة حتى تصل لتحقيق أهدافك، مسؤولياتك في زيادة، وحظوظك العملية أفضل من السابق.

عاطفيا: تبحث عن الدعم من شريكك، وتشعر بأنك قد خذلت وأنك غير قادر على التعبير عما بداخلك.

صحيا: إذا كنت تعاني من أي وجع في أسنانك فاذهب إلى الطبيب وتوقف عن أكل الحلويات والأكل غير الصحي لتحافظ على وزنك.

برج الدلو

مهنيا: تواجه بعض العقبات أو المشاكل في عملك والتي تحتاج منك إلى المرونة أكثر مع زملائك ومن حولك حتى تمر في سلام.

عاطفيا: مشاعرك تحركك في الاتجاه الخاطئ، احرص على خلق التوازن بين قلبك وعقلك في أمورك العاطفية.

صحيا: اخرج للطبيعه لتستمتع بأجواء الشتاء الساحرة ولكن احذر من نوبات البرد المتكررة.

برج الحوت

مهنيا: اسعى لتحقيق هدفك ولا تمل، كل الأمور تسير في صالحك وقريبا سوف تنال ماتريد، تحسن في أمورك المادية والعملية.

عاطفيا: احرص على البقاء بالقرب من أحبابك والاهتمام بهم أكثر، حصن نفسك وطاقتك التي استنزفت الفترة السابقة في الكثير من المشاكل.

صحيا: لا تتوقف عن ممارسة التمارين البسيطه التي تحسن من نفسيتك وابدأ في نظام غذائي لكي تحافظ على وزنك.

