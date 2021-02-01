حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 1 فبراير2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يسلّط الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل أعمالك.



عاطفيًا: كن واقعيًا في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.

صحيًا: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.