حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 1 فبراير2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير والتي جاءت كالتالي:.

مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الميزان بل يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او للعتاب او حتى اللوم.



عاطفيًا: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلك.

صحيًا: تأكد من انك تتناول ادويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.