حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 1 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير والتي جاءت كالتالي:. مهنيًا: يوم مهم سريع وناشط، يقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد.



عاطفيًا: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه. عاطفيًا: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه. صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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