حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 1 فبراير 2021

مهنيًا: تحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.عاطفيًا: تجنب توريط الشريك في مشاكل عائلية، بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع.صحيًا: لا تكن متهاونًا في الاهتمام بصحتك، فهي بيضة القبان في حياتك.مهنيًا: يوم مهم سريع وناشط، يقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد.عاطفيًا: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه.صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.

الجوزاء

مهنيًا: تنجح في تحقيق آمال كثيرة وتنجز عملًا مهمًا وقد تسعى لكسب قضية معيّنة، فادرس خطواتك جيدًا وكن جريئًا في خطابك وكلامك.

عاطفيًا: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات. أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.

صحيًا: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.

السرطان

مهنيًا: تعيش يوما مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا الأمر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى اطبّاء.

عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.

صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.

الأسد

مهنيًا: تركز على الشؤون المالية ويجعلك هذا اليوم واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم.

عاطفيًا: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات.

صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا قبل التوجه إلى العمل تساعد على تليين العضلات.

العذراء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دورًا في مسار الأسبوع الأول من الشهر.

عاطفيًا: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

صحيًا: تبدو بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.

الميزان

مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يسلّط الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل أعمالك.

عاطفيًا: كن واقعيًا في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.

صحيًا: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.

العقرب

مهنيًا: يوم متقلب تظهر فيه مسؤوليات جديدة أو طارئة تتعلّق بأحد أفراد العائلة أو ربما تتلقى أخبارًا من الخارج.

عاطفيًا: تجد نفسك منهمكًا في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز.

صحيًا: تكون مشغولًا بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك.

القوس

مهنيًا: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.

عاطفيًا: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكية.

صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

الجدي

مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الميزان بل يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة أو للعتاب أو حتى اللوم.

عاطفيًا: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك إلى الحبيب قد يتفهم ذلك.

صحيًا: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.

الدلو

مهنيًا: مناخ جيد تحت تأثير المثلث الفلكي الهوائي فتستقبل اليوم الأول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس.

عاطفيًا: تتخلص من بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق علاقتك بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العلاقة الجديدة.

صحيًا: لا تترك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقادًا ان لا جدوى من ذلك.

الحوت

مهنيًا: تستعيد السيطرة على الأوضاع وقد تظهر فرص مناسبة للمصالحة وللتسوية ولتعزيز التحالفات.

عاطفيًا: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك.

صحيًا: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصًا الحارّ منها.