نجاحات جديدة في عمله.. توقعات برج الدلو لشهر فبراير

توقعات برج الدلو مهنيا
يشعر بالسعادة بسبب انتصارات وهمية عاشت بداخله، ولكنه يشعر بالراحة الأن ويكثف جهده على النجاح بالعمل ومساعده الآخرين ويحاول إيجاد نفسه إيجابيا، وتزول منه القلق والأوهام خلال الشهر ولكن في المنتصف تتغير أوضاعه.
توقعات برج الدلو صحيًا
صحيًا يعاني من بعض الإضرابات في المعده والرأس والصداع الناتج من الضغوط.
توقعات برج الدلو عاطفيًا
عاطفيًا يحتاج إلى احتواء الحبيب ولكنه يسعد بمساعدته واحتوائه له في هذه الفترة ويشعر بأنه يبداء بالأمان معه.
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