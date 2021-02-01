تعاني من صداع دائم.. توقعات برج العذراء لشهر فبراير

- توقعات برج العذراء مهنيًا
قرار حاسم في العلاقات الثلاثية ولكنك سريعا ماتعود في ذلك القرار بسبب أنك لم تقاوم أى مشاكل من مشاكلك وأوراق قضائية تتعلق بعملك سوف تسوى بدفع المال فيها وتحسم الأمر.
- توقعات برج العذراء صحيا
صحيًا تعاني من مشاكل في إضرابات في التفكير وصداع دائم
- توقعات برج العذراء عاطفيًا
عاطفيًا تحتاج للحتواء ولكنك تحس أنك كنت متسرع في قراراتك الأخيرة وسوف تعود على وضعك بسبب تشتتك وتجد أن للشريك دور أساسي في حياتك.
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