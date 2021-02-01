3 أبراج يلازمها الحظ السيئ خلال صيف 2021

- برج السرطان:
من المتوقع أن يواجه مواليد برج السرطان صعوبات ومشاكل مختلفة، وسيفتقدون الاستقرار الذي اعتادوا عليه وسيواجهون بعض الخلافات مع الشريك لكنهم سيتخطونها بشكل تدريجي.
- برج الحوت:
سيواجه مواليد برج الحوت مفاجآت سلبية كثيرة وغير متوقعة لهم، ستؤثر بشكل سلبي جدًا على استقرارهم وهدوئهم وسيواجهون مشاكل كثيرة مع الشريك.
- برج الدلو:
سيشعر مواليد برج الدلو خلال فصل الصيف لعام 2021 بتراجع كبير، لذلك يجب أن يركزوا قدر المستطاع ويحاولون الإستفادة من الفرص القليلة التي ستكون متاحة لهم، فضلا عن أنهم سيواجهون بعض المشاكل والخلافات مع الشريك.
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