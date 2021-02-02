حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 2 فبراير 2021

برج الحمل
مهنيا: أنت ملئ بالحيوية والنشاط انتظر الدعم والتقدير في عملك، مشروع جديد أو بداية عملية قوية في الطريق اليك.
عاطفيا: تأكد من مشاعرك لأن ما تشعر به ممكن أن يكون مجرد اعجاب فقط، لاتدع الأمور تسير في اتجاه لا تشعر به.
صحيا: نظم طعامك ليكون صحيا وابتعد عن العادات السيئة حتى لا يزيد الأمر سوء.
برج الثور
مهنيا: حسن علاقتك بمديرك، لتفهم لماذا يفعل معك بعض التصرفات التي تغضبك منه.
عاطفيا: تنازل عن بعض الأشياء ليدوم الحب بينك وبين شريكك، لا تكن أنانيا في علاقتك به.
صحيا: ممارسة الرياضة شفاء لك من الآلام، نصف ساعة رياضة في اليوم من أجل صحتك.
برج الجوزاء
مهنيا: لا تدع اليأس يتمكن منك فكل ما تشعر به اتجاه عملك، شعور مؤقت سينتهي قريبا،استمر في تقدمك ولا تتراجع.
عاطفيا: عبر عن حبك لشريكك ببعض الأشياء التي يحبها ولا تبخل بمشاعرك.
صحيا: إذا شعرت بأي تعب اطمئن علي نفسك، واعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة.
برج السرطان
مهنيا: استمر في عملك بجدية، ترقية أو مبلغ مالي في الطريق إليك قريبا.
عاطفيا: حبيبك قادم نحوك وسيتواصل معك قريبا بعد أن غادر العلاقة بدون سابق انذار.
صحيا: تعاني بعض الإرهاق وتحتاج لأخذ قسط من الراحة حتى لا تؤثر على صحتك بالسلب.
برج الأسد
مهنيا: ركز مع نفسك ولا تنظر للآخرين، بداية قوية فيها ربح أو مساعدة غير متوقعة، اعتمد على عقلك وأفكارك الجادة.
عاطفيا: عندك حيرة.. اسمع صوت عقلك وحدسك الداخلي حتى تستطيع اختيار القرار الصحيح.
صحيا: توقف عن الأكل غير الصحي وحافظ على وزنك والتزم بتعليمات الطبيب ولا تهمل صحتك.
برج العذراء
مهنيا: كن قائد محبوب ولا تدع أصدقائك في العمل يكرهونك، فاترك العصبية الزائدة، فالعمل في كل الحالات سيتم.
عاطفيا: شريكك يحبك وينتظر منك أن تبادله نفس الشعور، افعل ذلك إذا كان يستحق.
صحيا: لاتكن شكاك زيادة عن اللزوم، فانت بخير وصحتك في تحسن مستمر.
برج الميزان
مهنيا:
عندك الكثير من المسؤولية هذه الفترة، ضغط قوي في العمل، سوف يساعدك على الاستقرار الفترة القادمة.
عاطفيا:
ستجد بعض الأمور الغامضة ناحية الشريك لا تتفاجأ وتعامل معه بهدوء، وقلل من غيرتك عليه.
صحيا:
إحساس نفسي بالوحدة محتاج للخروج من الروتين اليومي، اسعد نفسك ولو بأقل الأشياء.
برج العقرب
مهنيا:
لا تستغل منصبك وحافظ على مكانتك، قريبا سوف تصل إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق أهدافك.
عاطفيا:
انهي الخصام بينك وبين شريكك، ولا تجعل خيبة أملك فيه تزيد الفراق بينكم.
صحيا:
تحسن في صحتك بعد مرور فترة صعبة صحيًا عليك، فتره النقاهة مهمة حتي تستمر في التحسن.
برج القوس
مهنيا:
حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب، عملك الحالي سيصل بك إلى حلمك وأهدافك، لا تتعجل وتحلي بالصبر.
عاطفيا:
حبيبك أناني في حبك ومتمسك بك، علاقتكم قويه وقادره على تحدي الصعوبات.
صحيا:
حصن نفسك وطاقتك جيدا حتى لا تتعرض للحسد والطاقات السلبيى.
برج الجدي
مهنيا:
ركز على عملك وادرس الموضوع أكثر واجمع المعلومات قبل الدخول في أي عمل آخر.
عاطفيا:
فترة صعبة عاطفيا تشعر بالألم والجرح، فكر جيدا في قراراتك وركز على اختياراتك لأنها تؤثر على القادم لك.
صحيا:
عزلة نفسية قوية، لا تستسلم لوجعك النفسي، فترة وسوف تنتهي قريبا.
برج الدلو
مهنيا:
أنت مقصر بعض الشيء تجاه عملك، اجتهد أكثر وتحتاج إلى التركيز والاتقان لتحقق أهدافك.
عاطفيا:
حاول أن تنسى كل المشاكل العاطفية التي تحزنك لأن الحزن لا يفيد بل يزيد الأمور سواء.
صحيا:
لا تكثر من شرب المنبهات التي تسبب لك الأرق وحاول تنظيم مواعيد نومك.
برج الحوت
مهنيا:
احترم أصدقائك في العمل وطد علاقتك بهم، لا تخف لا يستطيع أحد أن يأخذ مكانك.
عاطفيا:
ألم الحب والتعلق الذي تشعر به سوف ينتهي قريبا ولكن خذ الخطوة لتخطي تلك الأزمة، شئ أفضل ينتظرك.
صحيا:
قلل من عصبيتك الزائدة، وخذ العلاج المناسب للصداع الذي تشعر به دائما.
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