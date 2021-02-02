حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، 2 فبراير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيا: أنت ملئ بالحيوية والنشاط انتظر الدعم والتقدير في عملك، مشروع جديد أو بداية عملية قوية في الطريق اليك.عاطفيا: تأكد من مشاعرك لأن ما تشعر به ممكن أن يكون مجرد اعجاب فقط، لاتدع الأمور تسير في اتجاه لا تشعر به.صحيا: نظم طعامك ليكون صحيا وابتعد عن العادات السيئة حتى لا يزيد الأمر سوء.

برج الثور

مهنيا: حسن علاقتك بمديرك، لتفهم لماذا يفعل معك بعض التصرفات التي تغضبك منه.

عاطفيا: تنازل عن بعض الأشياء ليدوم الحب بينك وبين شريكك، لا تكن أنانيا في علاقتك به.

صحيا: ممارسة الرياضة شفاء لك من الآلام، نصف ساعة رياضة في اليوم من أجل صحتك.

برج الجوزاء

مهنيا: لا تدع اليأس يتمكن منك فكل ما تشعر به اتجاه عملك، شعور مؤقت سينتهي قريبا،استمر في تقدمك ولا تتراجع.

عاطفيا: عبر عن حبك لشريكك ببعض الأشياء التي يحبها ولا تبخل بمشاعرك.

صحيا: إذا شعرت بأي تعب اطمئن علي نفسك، واعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة.

برج السرطان

مهنيا: استمر في عملك بجدية، ترقية أو مبلغ مالي في الطريق إليك قريبا.

عاطفيا: حبيبك قادم نحوك وسيتواصل معك قريبا بعد أن غادر العلاقة بدون سابق انذار.

صحيا: تعاني بعض الإرهاق وتحتاج لأخذ قسط من الراحة حتى لا تؤثر على صحتك بالسلب.

برج الأسد

مهنيا: ركز مع نفسك ولا تنظر للآخرين، بداية قوية فيها ربح أو مساعدة غير متوقعة، اعتمد على عقلك وأفكارك الجادة.

عاطفيا: عندك حيرة.. اسمع صوت عقلك وحدسك الداخلي حتى تستطيع اختيار القرار الصحيح.

صحيا: توقف عن الأكل غير الصحي وحافظ على وزنك والتزم بتعليمات الطبيب ولا تهمل صحتك.

برج العذراء

مهنيا: كن قائد محبوب ولا تدع أصدقائك في العمل يكرهونك، فاترك العصبية الزائدة، فالعمل في كل الحالات سيتم.

عاطفيا: شريكك يحبك وينتظر منك أن تبادله نفس الشعور، افعل ذلك إذا كان يستحق.

صحيا: لاتكن شكاك زيادة عن اللزوم، فانت بخير وصحتك في تحسن مستمر.

برج الميزان

مهنيا:

عندك الكثير من المسؤولية هذه الفترة، ضغط قوي في العمل، سوف يساعدك على الاستقرار الفترة القادمة.

عاطفيا:

ستجد بعض الأمور الغامضة ناحية الشريك لا تتفاجأ وتعامل معه بهدوء، وقلل من غيرتك عليه.

صحيا:

إحساس نفسي بالوحدة محتاج للخروج من الروتين اليومي، اسعد نفسك ولو بأقل الأشياء.

برج العقرب

مهنيا:

لا تستغل منصبك وحافظ على مكانتك، قريبا سوف تصل إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق أهدافك.

عاطفيا:

انهي الخصام بينك وبين شريكك، ولا تجعل خيبة أملك فيه تزيد الفراق بينكم.

صحيا:

تحسن في صحتك بعد مرور فترة صعبة صحيًا عليك، فتره النقاهة مهمة حتي تستمر في التحسن.

برج القوس

مهنيا:

حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب، عملك الحالي سيصل بك إلى حلمك وأهدافك، لا تتعجل وتحلي بالصبر.

عاطفيا:

حبيبك أناني في حبك ومتمسك بك، علاقتكم قويه وقادره على تحدي الصعوبات.

صحيا:

حصن نفسك وطاقتك جيدا حتى لا تتعرض للحسد والطاقات السلبيى.

برج الجدي

مهنيا:

ركز على عملك وادرس الموضوع أكثر واجمع المعلومات قبل الدخول في أي عمل آخر.

عاطفيا:

فترة صعبة عاطفيا تشعر بالألم والجرح، فكر جيدا في قراراتك وركز على اختياراتك لأنها تؤثر على القادم لك.

صحيا:

عزلة نفسية قوية، لا تستسلم لوجعك النفسي، فترة وسوف تنتهي قريبا.

برج الدلو

مهنيا:

أنت مقصر بعض الشيء تجاه عملك، اجتهد أكثر وتحتاج إلى التركيز والاتقان لتحقق أهدافك.

عاطفيا:

حاول أن تنسى كل المشاكل العاطفية التي تحزنك لأن الحزن لا يفيد بل يزيد الأمور سواء.

صحيا:

لا تكثر من شرب المنبهات التي تسبب لك الأرق وحاول تنظيم مواعيد نومك.

برج الحوت

مهنيا:

احترم أصدقائك في العمل وطد علاقتك بهم، لا تخف لا يستطيع أحد أن يأخذ مكانك.

عاطفيا:

ألم الحب والتعلق الذي تشعر به سوف ينتهي قريبا ولكن خذ الخطوة لتخطي تلك الأزمة، شئ أفضل ينتظرك.

صحيا:

قلل من عصبيتك الزائدة، وخذ العلاج المناسب للصداع الذي تشعر به دائما.