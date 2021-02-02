حظك اليوم.. برج الجدي الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيا:

ركز على عملك وادرس الموضوع أكثر واجمع المعلومات قبل الدخول في أي عمل آخر.

عاطفيا:

فترة صعبة عاطفيا تشعر بالألم والجرح، فكر جيدا في قراراتك وركز على اختياراتك لأنها تؤثر على القادم لك.

صحيا:

عزلة نفسية قوية، لا تستسلم لوجعك النفسي، فترة وسوف تنتهي قريبا.



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