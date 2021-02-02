حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيا:

حسن علاقتك بمديرك، لتفهم لماذا يفعل معك بعض التصرفات التي تغضبك منه.

عاطفيا:

تنازل عن بعض الأشياء ليدوم الحب بينك وبين شريكك، لا تكن أنانيا في علاقتك به.

صحيا:

ممارسة الرياضة شفاء لك من الآلام، نصف ساعة رياضة في اليوم من أجل صحتك.

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