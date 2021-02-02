ألم في العظام والأسنان.. توقعات الفلك لبرج السرطان في فبراير

لكل برج صفاته وتوقعاته الخاصة، ومن الأبراج التي سيكون لها حظا كبيرا في شهر فبراير أصحاب «السرطان» حيث سيبدأون في عمل جديد، بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.عمل جديد في الانتظار وسترتاح من أوراق معطلة وسيتم الموافقة عليها.

توقعات برج السرطان صحيا

تشعر بالألم في العظم والأسنان طوال الشهر

توقعات برج السرطان عاطفيًا

تحن للماضي وتتابع أحد الشركاء، لكنك ترجع عن ذلك لترسم حياة سعيدة بالمناسبات العائلية الجديدة.