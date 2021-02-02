«عريس جديد وبواسير».. توقعات الفلك لبرج الجوزاء في فبراير

لكل برج صفاته الخاصة وتوقعاته بخلاف غيره، ومن الأبراج التي سيكون لها حظ كبير في شهر فبراير «الجوزاء»، حيث ستحصل أنثاه على عريس جديد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.

توقعات برج الجوزاء

عريس جديد للبعض وخلفة مولود جديد بنت في العائلة والبعض لديه مشاكل عائلية لكنها تزول قريبا.

توقعات برج الجوزاء صحيًا

مشاكل بالمعدة والبواسير ودخول عمليات ومشكلة بالدم لك أو لأحد الأقارب.

توقعات برج الجوزاء عاطفيًا

الفرح يدق بابك انت والشريك بسبب تنفيذ كل ماطلبته من الشريك سيقوم بتفيذه وتفرح من أجل العائلة الجديدة أو مولود جديد بالعائلة أو مناسبة فرح وزواج للبعض.