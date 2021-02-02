«عودة للحب».. توقعات الفلك لبرج الحمل في شهر فبراير

توقعات برج الحمل عمليا
تحاول إنجاز مهمك وأنت حزين بسبب العمل، لكنك ستنهض بنفسك وتعود للحب وتستعد لحياة جديدة مع شريك وستحضر أفراح ومناسبات تغير من مودك وتعزز روحك النفسية.
توقعات برج الحمل صحيًا
تستعيد صحتك في بداية السنة الفلكية من منتصف شهر مارس والآن تمر بتعب في العين وصداع شديد.
توقعات برج الحمل عاطفيًا
استقرار عاطفي خلال هذه الأشهر وعودة للحبيب أو التعرف على حبيب جديد يخرجك من القوقعة.
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