حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 3 فبراير 2021

برج الحمل
مهنيًا: لديك طاقة كبيرة لإنجاز عملك اليوم، تجنب حدوث المشاكل والتوترات مع أصدقائك لأن ذلك سيكون في مصلحتك عمليًا فأنت بحاجة لهم.
عاطفيًا: إذا كنت تتجاهل الحبيب هذه الفترة، اهتم به وحاول قضاء وقت أكبر معه حتى لا تتوتر علاقتك به.
صحيًا: هناك العديد من الضغوطات التي تؤثر على صحتك كن حذرًا ولا تتجاهل نوبات الصداع المتكرر، واحذر من ارتفاع ضغط الدم.
برج الثور
مهنيًا: أنت قادر على تحقيق النجاح لأنك تمتلك الكثير من الإصرار فلا تيأس واتقن عملك وركز جيدا واحذر من أعدائك لتصل لأهدافك
عاطفيًا: أنت مقصر مع الحبيب بسبب اهتمامك بعملك، حاول أن تعوض غيابك عنه بسؤالك ودمعك له لأنه بحاجة لك في هذه الفترة فلا تبخل عليه بمشاعرك.
صحيًا: لا تهمل أخذ أدويتك وتعليمات طبيبك لأن ذلك يزيد الأمور الصحية سوءًا.
برج الجوزاء
مهنيًا: خطط لمشروعك الذي تحلم به فالوقت مناسب لتأخذ خطوة فيه، ولكن فكر جيدا وتحرك بهدوء بدون تهور.
عاطفيًا: إذا كنت تشعر بالخوف من مستقبلك مع حبيبك تحدث معه بصراحة عن مخاوفك فربما يكون إحساسك ناحيته خاطئًا.
صحيًا: تناول المشربات الدافئة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة تستفيد منها صحتك هذه الفترة.
برج السرطان
مهنيًا: مشروعك الجديد الذي كنت تحلم به سيتحسن كثيرًا الفترة المقبلة ويكون سببًا فة زيادة دخلك المادي، استتمر.
عاطفيًا: اهتم بشريكك واحظر تدخلات الآخرين بينكما فهذه الفترة ستعيش حالة من الاستقرار معه بعد الكثير من التوتر.
صحيًا: تتبع بعض العادات الغذائية غير الصحية وهذا يؤثر كثيرًا على صحتك، وانتبه حتى لا يكون سببًا في زيادة وزنك.
برج الأسد
مهنيًا: تخطى مشاكلك مع أصدقائك وانتبه أكثر للتفاصيل الدقيقة التي تساعدك في إتقان عملك على أتم وجه لتمر هذه الفترة الصعبة.
عاطفيًا: إذا كنت عازبا فأنت على استعداد للدخول في علاقة عاطفية جديدة، اختر الشخص المناسب لك الذي يقدر حبك ومشاعرك.
صحيًا: إذا كنت تعاني من الإفراط في تناول الطعام غير الصحي عليك الرجوع لنظامك الغذائي وحافظ على وزنك وصحتك، مناعتك ضعيفة ومعرض للعدوى فتجنب ذلك.
برج العذراء
مهنيًا: ابتكر الأفكار الجديدة التي تساعدك في تطوير عملك، وتخلص من الروتين الممل الذي تشعر به في عملك لتسطيع تجديد طاقتك.
عاطفيًا: إذا حاول شخص التقرب منك والتعبير عن مشاعره لك بطريقة غير مباشرة حاول أن تفهم ما يقصده ولا تتجاهله وتعامل معه بذكائك العاطفي.
صحيًا: تناول السلطة الخضراء وأضف لها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لتشعرك بنشاط، وتجنب المأكولات الدسمة التي تتعب معدتك.
برج الميزان
مهنيًا: تجنب المواجهات مع زملائك أو رؤسائك حتى لا تزيد المشاكل والتوترات بينكم، لأن ذلك يؤثر على العمل بالسلب.
عاطفيًا: علاقتك جيدة بالحبيب ولكن لابد من وضع الحدود في علاقتكما، تحدث معه بوضوح وسوف يتقبل أفكارك إذا كان يحبك بصدق.
صحيًا: صحتك غير جيدة هذه الفترة ممكن أن تقم ببعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عل حالتك لتجنب حدوث مشكلات صحية كبيرة.
برج العقرب
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر هدوءًا حتى تركز في عملك لأنك سوف تشعر بالتوتر الزائد بسبب كثرة المسئوليات الملقاة عليك.
عاطفيًا: إذا كنت تشعر بالانجذاب تجاه أي شخص تعرفت عليه مؤخرا حاول أن تتاكد من مشاعرك تجاهه قبل أن تتخد أي خطوة في علاقتك معه.
صحيًا: إذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة قم بزيارة الطبيب لفحصك حتى لا يتطور الأمر أكثر.
برج القوس
مهنيًا: ابدأ في تنفيذ أفكارك الجديدة دون أن تضغط على أعصابك، حاول أن تكون أكثر مرونة في أفكارك وتصرفاتك تجاه زملائك في عملك.
عاطفيًا: إذا كنت تشعر بالتقصير تجاه حبيبك أو تقصيره هو معك حاول أن تصلح علاقتك به واستمع لصوت حدسك الداخلي فهو دليلك العاطفي.
صحيًا: تشعر بالتعب هذه الأيام خذ قسطًا من الراحة ونظم موعيد نومك؛ لتتخلص من الأرق والإرهاق والصداع المستمر.
برج الجدي
مهنيًا: حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية بعد المرور بفترة من الضغوطات والمشاكل، كذلك حافظ على أموالك ولا تكن مسرفًا.
عاطفيًا: شريكك يعاني من ضغط نفسي قوي بسبب بعدك عنه، كن بجواره إذا احتاجك ولا تبخل عليه باهتمامك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية المفيدة لجسمك وصحتك حتى تستعيد عافيتك من جديد.
برج الدلو
مهنيًا: سوف تكون قادرًا على أن تقيم عملك بشكل صحيح الفترة القادمة، لكن عليك الخروج من الروتين المعتاد الذي تشعر به في عملك، وأن تكون متناغمًا أكثر مع أصدقائك.
عاطفيًا: سوف تشعر بحب الشريك لك هذه الفتره أكثر مما سبق فلا تتجاهل ذلك، وبادله نفس الحب والاهتمام.
صحيًا: صحتك جيدة وعندك الطاقة لإنجاز مهامك اليومية، لكن مشكلتك هي الشعور، تحتاج لشيء غريب يغير مزاجك للأفضل.
برج الحوت
مهنيًا: تتألق في عملك بشكل كبير وتتحسن علاقتك بمديرك وأصدقائك، وهذا ينعكس على أدائك بشكل مثالي.
عاطفيًا: لا تجعل تجاربك السابقة تؤثر على علاقتك مع حبيبك، فلكل علاقة ظروفها، وغير جيد أن تجعل الماضي يؤثر عليك، كن منتبهًا حتى تحافظ على حبك.
صحيًا: تعاني من الصداع المستمر بسبب قلة النوم وضغوط العمل المتزايدة، حاول أن تأخذ قسطًا كافيًا من النوم والراحة.
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