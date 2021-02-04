حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 4 فبراير 2021

قدمت مروة نصر خبيرة الأبراج، وقارئة التاروت حظك اليوم الخميس 4 فبراير لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيًا:

يجب عليك الاهتمام بعملك أكثر، أنت تلقي الدعم من الآخرين، فاستغل هذه الفرصة للقيام بالأعمال المشتركة مع أصدقائك في العمل.

عاطفيًا:

أسلوب السيطرة الذي تتبعه مع الشريك يجعله يفتقد الحب والرومانسية معك، تعامل معه بهدوء لأنه يحتاج لوجودك ودعمك هذه الفترة.

صحيًا:

تحتاج إلى الاهتمام بوزنك وطعامك، وعمل التمارين الرياضية حتى تصل لأعلى مستوى في اللياقة البدنية والوزن المثالي.

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