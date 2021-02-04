من بينهم الجدي.. كيف تقضي الأبراج الترابية عيد الحب؟

و من المعروف أن الأبراج الترابية صفاتهم مختلفة عن باقي الأبراج، يتمتعون بعواطف جياشة ومشاعر لا مثيل لها، لكنهم يفضلون أن يتم اخفائها ولا يفصحون عنها إلا لشخص جدير بها.
- برج الجدي
يعتبر برج الجدي من الأبراج العملية بالمقارنة بالعاطفية، لذا فهو يُفضل الاحتفال بعيد الحب بطريقة سطحية، مكتفيًا بالزهور ليعبر من خلالها لحبه أو هدية ولكنها تقع في التصنيف العملي.
- برج العذراء
من الأبراج الرومانسية، والعملية أيضا، يُفضل شراء الهدايا للحبيب للتعبير عن حبه له، ويكتفي بطريقة احتفال مميزة.
- برج الثور
يسعد برج الثور بالهدايا والسلع المادية، ويحرص على تقديم الهدايا لحبيبه مع الشوكولاتة، ويُفضل أن يقضي عيد الحب في مكان رومانسي.
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